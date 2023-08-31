الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح معبد "بن عزرا" بعد الانتهاء من ترميمه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الحدث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معبد "بن عزرا" أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، يرافقه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك ضمن جولته التي بدأها صباح اليوم لتفقد عدد من المواقع الأثرية والتراثية التي انتهت أعمال الترميم والصيانة بها، عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مشروع ترميم المعبد تضمن أعمال الترميم المعماري الدقيق، فضلًا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل وتنظيف الأحجار ومعالجتها وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر، بالإضافة إلى صيانة منظومة الإضاءة بالكامل، وتنظيف الوحدات النحاسية والحديدية وأعمدة الرخام، فضلًا عن أعمال ترميم الزخارف الأثرية والمكتبة.

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مدبولى: إدراج المناطق الأثرية ضمن برامج الزيارات السياحية بعد ترميمها

وزير السياحة:  معبد "بن عزرا" يعد واحدًا من أهم وأقدم المعابد اليهودية

وأضاف وزير السياحة والآثار أن معبد "بن عزرا" يعد واحدًا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث كان يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى "الجنيزا" الخاصة باليهود في مصر وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة بهم، وتمثل أهمية لدي الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

وأشار أحمد عيسى، إلى أن المعبد يُنسب إلى إبراهام بن عزرا في القرن الـ١٢م، وقد أُعيد بناؤه في القرن الـ١٩م، أمّا عن تخطيط المعبد فهو مستطيل مساحتُه حوالي 3500 م، ذو واجهات خالية من الزخارف، وبالنسبة للمعبد من الداخل فيتبع الطراز البازيليكي حيث ينقسم بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ"أطلس المعجزة"، أما الثانية فهي منصة الصلاة "البيما"، وبالطابق الثاني توجد شرفة صلاة السيدات وتشغل ثلاثة أضلاع؛ وبطرفيها حجرتان للمقتنيات والجنيزا، كما توجد خلف المعبد بئر للطهارة يتم الوضوء بمائها قبل الدخول للمعبد وخاصة غسل الأرجل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الحدث
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الحدث
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الحدث
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الحدث
الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء معبد بن عزرا المعابد اليهودية في مصر وزير التنمية المحلية وزير السياحة

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