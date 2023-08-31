مدبولى: إدراج المناطق الأثرية ضمن برامج الزيارات السياحية بعد ترميمها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على إدخال المناطق الأثرية على خريطة المقاصد السياحية، مضيفًا: "وزير السياحة والآثار وعدني بإدخال المناطق التي تم ترميمها وتطويرها ضمن برامج الزيارات للسياح، فضلًا عن فتحها للمصريين كي يتعرفوا على تاريخ بلدهم".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمنطقة معبد بن عذرا على هامش افتتاح عدد المشروعات بمحافظة القاهرة: "قمنا بتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الترميم والتطوير لمناطق أثرية في قلب القاهرة، وحريصون على إبراز البُعد التاريخي".

مدبولي يفتتح مواقع أثرية بالقاهرة

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عقب افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان محافظة القاهرة، جولة تفقدية افتتح خلالها عددًا من المواقع الأثرية والتراثية التي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وعقب إزاحة الستار لافتتاح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، أكد مدبولي، استمرار الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر مر العصور، والعمل على إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التي سجلت مشاهد لحضارات متعاقبة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير السياحة والآثار، حول ما تم تنفيذه من أعمال لترميم سور مجري العيون، الذي أوضح خلاله أن مشروع الترميم والصيانة لهذا الأثر التاريخي، تضمن أعمالا تتعلق بالسور نفسه، والسواقي الخشبية المقامة أعلاه، وكذا إزالة التعديات التي كانت متواجدة على السور والحرم الأثري له، كما تضمنت الأعمال معالجة وتنظيف الأحجار، وصيانة الأشغال الخشبية والأرضيات بالممرات الداخلية وتأهيل السلالم، ورفع كفاءة محيط الأثر.