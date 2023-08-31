توزيع جوائز المبدع الصغير الإثنين

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين 4 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام 32 طفلًا من جميع المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 10068 طفلًا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلًا، في حين تقدم 204 أطفال بأعمالهم يدويًا.