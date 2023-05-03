الأوبرا تطلق أولى حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير (صور)

برعاية وزيرة الثقافة..

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أولى حفلات سلسلة (رعاية أطفال وشباب الموهوبين) الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي ترعاها حرم الرئيس السيدة انتصار السيسى، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبفكرة نفذها الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا.

رئيس الأوبرا: المواهب الواعدة من حراس الموسيقى قادرون على منافسة المستويات الفنية العالمية

وقال رئيس الأوبرا إن مصر تمتلك ثروة من النابغين الذين يتمتعون بمواهب فذة، والفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير حراس الموسيقى قادرون على منافسة المستويات الفنية العالمية، حيث نجحوا فى إتقان عزف عدد من أصعب الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لعظماء المؤلفين، بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم على يد مشرفهم الفنى الدكتور مصطفى جرانة بالمعهد العالى للكونسرفتوار، وهم الواعدون شادي بدر ويوسف شندي ومازن علاء ويوسف أشرف، ووجه التحية للمشاركين بالحفل، مؤكدا أنهم امتداد للعظماء من مفردات قوى الوطن الناعمة أمثال عمر خيرت، رمزي يس، مارسيل متى وغيرهم.

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير

جدير بالذكر أن المشاركين بالحفل فى مراحل دراسية مختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، وقاموا بتقديم مؤلفات عالمية هى ابتکارات من صوتين لـ پوهان سباستیان باخ - صوناتين لـ لودفيج فان بيتهوفن - فالس لـ فريديريك شوبان - لحظات موسيقية لـ فرانز شوبرت عزفهم مازن علاء ، دراسة لـ موریتس موسكوفسکی - سوناتا لـ فرانز شوبرت - طائر القبر جلينكا ، بلاكرييف - ختام اوبرا دون كارلوس لـ فرانز لیست عزفهم یوسف شندی، سوناتا لـ فرانز شوبرت - الراعى لـ فرانز ليست لعبهما يوسف أشرف، سوناتا لـ لودفيج فان بيتهوفن - دراسة لـ كارل تشرفى - سكيرترو لـ سيرجى بروكوفيف - اعادة صياغة لاجزاء من اوبرا ريجوليتو التى كتبها فيردى لـ فرانز ليست عزفهم شادى بدر.