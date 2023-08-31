الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع اقتراب العام الدراسي.. منافذ البيع المخفضة للأهالي بمبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

يبدأ غدًا الجمعة أول أيام شهر سبتمبر، وعليه يبدأ الأهالي في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 -2023  من خلال شراء مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية لملابس وأحذية وشنط، تلك التي توفرها منافذ بيع مبادرة "كلنا واحد".

ولمساعدة المواطنين نقدم لكم من خلال هذه السطور أماكن منافذ بيع مبادرة "كلنا واحد" بمحافظات مصر:

منافذ المشاركة في المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمحافظتى القاهرة والجيزة:

منافذ بيع مبادرة كلنا واحد في محافظة القاهرة، وأماكن تواجدها: 

- معرض رئيسى بمساحة 500م بميدان رمسيس أمام الجهة البحرية لمسجد الفتح.

- الفرجانى 14 شارع الزيتون تقاطع شارع ترعة الجبل.

- الفرجانى أول شارع جمال عبد الناصر السلام.

- الفرجانى النعام 9 شارع عين شمس.

- الفرجانى فرع شارع أحمد عصمت، عين شمس.

- الفرجانى فرع شارع المؤرخ محمد رفعت، النزهة.

- الفرجانى فرع 13 شارع روض الفرج، شبرا.

- هايبر الشرقية ميدان أحمد حلمى الساحل.

- الأزهرى 9 شارع السلطان شعبان الفجالة الأزبكية.

- المحلاوى فرع 26 شارع متولى الشعراوى، الحى العاشر، مدينة نصر.

- كازيون فرع مساكن التوفيق 16 ش المدينة الجديدة، مدينة نصر.

- كازيون فرع 8 شارع طومان باى بجوار مدرسة القبة الثانوية السكرية بنين، سرايا القبة.

- كازيون فرع 31 شارع الماس الحاجب، السيدة زينب.

- كازيون فرع 30 ش الشيخ ريحان بجوار وزارة الداخلية، عابدين.

- كازيون فرع 334 شارع الجيش، باب الشعرية.

- كازيون فرع 559 شارع بورسعيد، باب الشعرية.

- كازيون فر 79 ش أحمد إسماعيل، عين شمس.

- فتح الله فرع 310 ش ترعة الجبل، الزيتون.

- فتح الله فرع صلاح سالم أبراج العبور أمام كبرى الفنجرى.

- كازيون فرع شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة أمام مدرسة الأورمان، المرج الجديدة.

- كازيون فرع 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6، مدينة المعراج، المعادى.

- كازيون فرع 38 شارع محمد سيد أحمد، أمام شركة كهرباء حلوان.

- العثيم فرع النزهة الجديدة 7 ش طه حسين أبراج ريتش هاوس.

- العثيم فرع حلوان شارع خسرو باشا بجوار البنك الأهلى.

- العثيم فرع 13 شارع سنان باشا، الزيتون.

- العابد فرع 56 شارع شبرا.

- راية فرع 13 شارع ذاكر حسين، الحي السابع.

- راية فرع الوفاء والامل أمام بوابة الوفاء والأمل ش نجاتى، سراج.

- راية فرع المعادى ش 105 عمر أفندى سابقًا.

- أولاد رجب فرع 4 ش لاسلكى من شارع النصر، المعادى. 

- أولاد رجب فرع العاشر شارع محمد متولى الشعراوى، الحى العاشر، مدينة نصر.

- أولاد رجب فرع واندر لاند اخر شارع عباس العقاد، مدينة نصر.

- كارفور فرع المعادى  بالطريق الدائرى، زهراء المعادى.

- كارفور فرع كايرو فاستيفال مول.

- كارفور فرع الشروق سكاى بلازا مول الكيلو 37.

مواطنون يطالبون بمد مبادرة "كلنا واحد" لشراء مستلزمات المدارس

مواطنون: "كلنا واحد" تجسد إحساس الرئيس السيسى بالمواطن.. ونطالب بمدها

منافذ بيع مبادرة كلنا واحد في محافظة الجيزة وأماكن تواجدها:

- كارفور فرع دندى مول الكيلو 38 طريق إسكندرية الصحرا.

- المجمع الشرطى بــ 6 أكتوبر، ثان أكتوبر.

- شارع لاشين مع ش المريوطية، فيصل الأهرام.

- شادر الفرجانى فرع الثلاثينى، فيصل.

- هايبر وان فرع الشيخ زايد أمام مدينة الخمائل،  6 أكتوبر.

- الفرجانى فرع العشرين، ميدان الملكة.

- كازيون فرع 690 و691 المجاورة الثالثة أمام المعهد العندسى ومكتب بريد الثالث، الحى الثالث، 6 أكتوبر.

- كازيون فرع 31 ش الرشيدى عمارة الجنيدى متفرع من ش احمد عرابى، المهندسين.

- كازيون فرع 9 ش محمود رمضان متفرع من ش المحطة بجوار صرافة كروان، فيصل.

- كازيون فرع 6 ش هنيدى متفرع من شارع الهرم أمام جامع السلام.

- العثيم فرع اللبينى، طريق اللبينى، فيصل.

- العثيم فرع العمرانية ش ترعة الزمر ناصية شارع الهرم.

- أولاد رجب فرع الأطباء، أول فيصل بجوار برج الأطباء 110 

- أولاد رجب فرع المريوطية ش المجزر الآلى، اللبينى، الخرم.

 

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