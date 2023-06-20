الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات
حركة السيارات

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث والكوارث.

وشهد طريق الأوتوستراد زحامًا مروريًا من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وشهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس.

وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس، وبعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وظهرت بعض الأحجام أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يُنصح بسلوك محور روض الفرج.

وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

زحام مروري القاهرة والجيزة الخدمات المرورية كثافات مرورية نفق العروبة كوبري الحدائق

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