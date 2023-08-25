مواطنون: "كلنا واحد" تجسد إحساس الرئيس السيسى بالمواطن.. ونطالب بمدها

أشاد مواطنون باستمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تقديم مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على توفير السلع، سواء الغذائية، أو المعمرة، أو غيرها للمواطنين بأسعار في متناول اليد، فيما طالبوا وزارة الداخلية بمد المرحلة الـ22 من المبادرة، لشراء مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية، والتي تم مدها في 25 يونيو الماضي لمدة شهرين.

قال المهندس "سعد أنور"، من قاطني مدينة 6 أكتوبر بالجيزة: "بدايةً أحب أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة (كلنا واحد)، وإحساسه بالمواطن المصري، وحرصه في مختلف المناسبات، على رفع العبء المادي عن كاهله"، مضيفًا: "الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية في ظل التحديات العالمية، لكن مثل تلك المبادرات التي يرعاها الرئيس، تساعدنا على تجاوز مثل تلك الظروف".

توفير احتياجات الأسرة

من جهتها، أشادت "علية حمدي"، من قاطني حي الطالبية بالجيزة، بمبادرة (كلنا واحد)، مؤكدة أن المبادرة تساعد ربة المنزل على توفير احتياجات أسرتها من لحوم، وخضروات، ومواد غذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مطالبة باستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير مستلزمات المدارس مثل كل عام، خاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعارها هذا العام.

بدورها، قالت "لميس فؤاد"، من قاطني حي السيدة زينب بالقاهرة، إن مبادرة (كلنا واحد) تساعد الأسرة المصرية على توفير احتياجاتها بأسعار في متناول يديها، وكذلك سيارات منظومة (آمان) المنتشرة في مختلف الميادين، لتترجم الدور المجتمعي لرجال الشرطة، وتؤكد بشكل فعلي وعملي، توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وقال "أحمد عبدالحليم" من قاطني حي بولاق أبوالعلا بالقاهرة: "أنا عايز أشكر الرئيس السيسي، على مبادرة (كلنا واحد).. حيث نحصل على احتياجاتنا اليومية من منافذ المبادرة المنتشرة في مختلف المراكز التجارية بأسعار مناسبة.. بالإضافة إلى ياميش رمضان في الشهر الكريم.. أو الكحك والبسكوت في العيد.. فضلًا عن مستلزمات المدارس"، مضيفًا: "يا ريت وزارة الداخلية تعمل على استمرار المبادرة على مدار العام".

تخفيف الضغوط الاقتصادية

بدورها، أكدت نادية رجب، من قاطني حي مدينة نصر بالقاهرة، أن إطلاق مثل تلك المبادرات يؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطن البسيط، وحرصه على تخفيف الضغوط الاقتصادية عليه، خاصة في ظل موجة الغلاء العالمية، والتي تعاني منها معظم الدول، مشددة على أنه على الرغم من ارتفاع أسعار عدد من السلع، إلا أنها متواجدة بالأسواق، بل وتعرض في منافذ مبادرة (كلنا واحد)، والمنافذ التابعة لمنظومة (آمان)، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وهو ما يرفع الأعباء عن كاهل المواطن ويمكنه من تلبية جزء كبير من متطلبات أسرته.

مرحلة جديدة من "كلنا واحد"

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد)، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كل مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

وتشمل المبادرة عددًا من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالي 1364 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% و60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة؛ وذلك لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر إحتياجًا بنطاق محافظات "القاهرة– الجيزة– القليوبية".

وتشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة؛ للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.