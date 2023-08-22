الشنط تبدأ من 75 جنيها.. إقبال علي الأدوات المدرسية داخل معارض "كلنا واحد"

توافد المواطنون اليوم على منفذ كلنا واحد في فصيل والدقي والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تجمع كبير من الزبائن لشراء مستلزمات المدارس بأقل الأسعار، إذ تصل التخفيضات إلى 30٪ قبل بدء العام الدراسي الجديد، ورصدت «الدستور» أسعار الشنط والأدوات المدرسية داخل المعارض التي تضم المبادرة بعد بدء الموسم الدراسي الجديد.

قال عبدالعزيز السيد أحد التجار داخل معرض كلنا واحد: «وفرت المبادرة تخفيضات كبيرة الشنط المدرسية والتي تبدأ أسعارها من 75 جنيهًا لـ250 جنيها والأدوات المدرسية متوفرة بشكل كبير ومتعدد مثل للانش بوكس والأقلام والكتب الخارجية وأما زجاجات المياه تبدأ من 15 لـ35 جنيهًا حسب الخامة التي تصنع منها وقوة تحملها لدرجة الحرارة».



وأضاف: «الكشاكيل تبدأ من 2 جنيه حتى 25 جنيها «السلك» ذات الحجم الكبير، بجانب الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية كالعادة، بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل لأكثر من 60%، وتوافر السلع الموجودة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.



وتابع، أحد الأهالي أن الأسعار منخفضة بشكل كبير مع توفير كافة الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها أبناء داخل الشوادر بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات لذلك يفضل الشراء من منافذ كلنا واحد سواء الشنط المدرسية والزي المدرسي أو الأدوات المدرسية مثل اللانش بوكس وزجاجات المياه بأقل من الأسواق الخارجية.

وعبرت إحدى أولياء الأمور وتدعى أمل، عن خالص تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد التي تقام تحت رعايته، وتوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين داخل الشوادر التي تضم تلك المبادرة، نظرًا لوجود كافة مستلزمات المدارس، مؤكدة أنها في متناول أيادي الجميع، وتصل نسب التخفيضات فيها لـ30 %، وتوفر أيضا المستلزمات الغذائية بأسعار مخفضة مثل السكر والزيت والأرز وجميع السلع الغذائية.

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