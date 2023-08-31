النيابة تصرح بدفن جثتى شخصين لقيا مصرعهما بطلق نارى خلال مشاجرة بسوهاج

صرحت نيابة البلينا بسوهاج بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج عقب ورود التقرير المبدئي بالصفة التشريحية للمجني عليهم.

كانت البداية عندما لقى شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وأخر يبلغ من العمر 25 سنة مصرعهما، مساء أمس الأربعاء، عقب إصابتهما بطلق نارى في مشاجرة بناحية قرية الباسكية دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بين أفراد عائلة آل الهجام، بينما أصيب شاب بطلق نارى بالفخد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى البلينا والمصاب للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان ورد بلاغ مساء أمس، بوجود مشاجرة بناحية قرية الباسكية التابعة لمجلس قروى أولاد عليو دائرة مركز شرطة البلينا وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بالمشاجرة.



انتقال رجال المباحث لفحص البلاغ

وعقب الانتقال والمعاينة تبين أن المشاجرة بين أفراد عائلة ال الهجام بذات الناحية نتج عن المشاجرة مصرع ي . ع . ا يبلغ من العمر 50 سنة، ومصرع أ. أ . م 25 سنة عقب إصابتهما بطلق نارى.

ونتج عن الحادث إصابة ط. ي . ع 18 سنة بطلق نارى بالفخد الأيسر تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى الكائنة الأن بمستشفى برديس بقرية برديس وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها وتولى التحقيق في الواقعة.