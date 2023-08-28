الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بطلق نارى بكرداسة

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة عامل لقي مصرعه بطلق ناري بدائرة قسم شرطة كرداسة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى بمنطقة كرداسة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة  كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتولًا بوابل من الرصاص، وتم تحديد هوية المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحريات المباحث

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال أسرته لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وطلبت تحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

وفي سياق متصل، تبحث الأجهزة الأمنية بأمن قنا عن لغز جثة سيدة عثر عليها متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها بمنطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل منزل في بندر قنا.

انتقلت قوة أمنية من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "شيماء. ب. م"، 39 عامًا، متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها في منطقة النحال ببندر قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

التصريح بدفن دفن جثة عامل طلق كرداسة

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