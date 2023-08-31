مصطفى شوقى لـ"الدستور": مشاركتى فى مهرجان القلعة خطوة كبيرة فى تاريخى الفنى

أعرب المطرب مصطفى شوقي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ31 في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ووقوفه على خشبة مسرح المحكى، متابعًا: "وجودي في المهرجان مهم جدًا بالنسبالي وخطوة كبيرة في تاريخي الفني".

وقال مصطفى شوقي، لـ"الدستور": "مهرجان القلعة هو المهرجان الأهم وذلك بسبب قدرته على الاستمرارية طوال هذه السنوات حتى إقامة نسخته الـ31".

وأضاف: "الجمهور في مهرجان القلعة متنوع، ورغم أن هذه الدورة هي الأولى لي إلا أنني سعيد جدًا بالتواجد في حدث عظيم مثل هذا، وأحب أن أوجه التحية إلى دار الأوبرا المصرية ووزارتي الثقافة والسياحة والآثار".

ووجه شوقي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب البث المباشر للحفلات على قنواتها.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.