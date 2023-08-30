الزعيري: مطروح شهدت طفرة في المشروعات.. وندعم الرئيس السيسي بالانتخابات القادمة

أعلن سلطان الشيخ، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، وأحد أبناء قرية رأس الحكمة خلال حديثة لـ"الدستور"، عن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى وخوضه سباق الانتخابات الرئاسية القادمة مرددًا "معا نستمر ونستكمل المسيرة".

نقل مطروح من محافظة مهمشة لمحافظة تنموية

وأوضح أن الرئيس استطاع أن ينقل مطروح من محافظة مهمشة إلى محافظة تنموية فضلا عن إنشاء المشروعات التنموية الكبرى والمشروعات القومية التى جعلت مطروح وخاصة مدينة العلمين الجديدة يتحدث عنها العالم أجمع .

وأضاف أن عقب تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم نقل العلمين من حقول الألغام إلى مدينة عالمية اقتصادية تضاهى دول العالم وتعتبر مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الأول، حيث تم إنشاء مدينة الجيل الرابع علي مساحة إجمالية 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة بتكلفة 2 مليار جنيه.

استقلال جامعة مطروح وإنشاء محطات تحلية

وأشار إلى أنه فى عهد الرئيس تم استقلال جامعة مطروح حيث ضمت 11 كلية تخدم أبناء المحافظة وطلاب محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات التحلية لإنهاء أزمة المياة التى تتعرض لها محافظة مطروح، فضلا عن إنشاء المدارس الجديدة والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية وإدراج بعضها فى مبادرة حياة كريمة.

تطوير ميناء السلوم وتطوير المستشفيات

وأكد على أنه تم تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا، ويعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، وتحويل طريق الإسكندرية مطروح من طريق الموت الي طريق عالمى فضلا عن تطوير المستشفيات والتوسع فى إنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية واستثمارية داخل المحافظة: مختتما: "شكرا الرئيس السيسى، ونعم لترشحك وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.. تحيا مصر ".