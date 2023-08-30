الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى شوقى يهدى أغنية "ضارب عليوى" لسناجل حفل القلعة

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

أهدى الفنان مصطفي شوقي، لجماهيره في مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الـ31 أغنية "ضارب عليوي"، وخص منهم السناجل تحديدًا بسبب كلمات الأغنية التي تفاعل الحضور معها بالرقص.

وتساءل الفنان مصطفى شوقي، عن عدد السناجل المتواجدين في الحفل، وتفاعل الجمهور معه، بمجرد أن غنى أغنيته "ضارب عليوي".

كلمات أغنية ضارب عليوي للفنان مصطفى شوقي بمهرجان القلعة للموسيقي في نسخته الـ31

 

نمرود وضارب عليوي 

نمكي ونُقَري وبتاع تفاصيل


وبشغل الحاسة السادسة

وبطلع القطط الفاطسة

وببروز الحاجة الناقصة

فَشَر التماثيل

وعن الغرام

عامل إضراب

لحد ما ألقى حبيب تفصيل

أنا بعسعس وبتطقس

وشورة العقل ما تأذيش

وشورة العقل ما تأذيش

أنا بهسهس وموسوس

وأبو بطحة يخاف من التهويش

وأبو بطحة يخاف من التهويش

أنا بعسعس وبتطقس

وشورة العقل ما تأذيش

وشورة العقل ما تأذيش

أنا بهسهس وموسوس

وأبو بطحة يخاف من التهويش

وأبو بطحة يخاف من التهويش

بطلت أسيح على لون مش لوني

وأعمل من العلقم بونبوني

على قلبي ألف رَصَد فرعوني

والجاي عقل مش جَهجَهوني

بطلت أسيح على لون مش لوني

وأعمل من العلقم بونبوني

على قلبي ألف رَصَد فرعوني

والجاي عقل مش جَهجَهوني

أنا موحوح ومتضحضح

أخدت العلقة واتربيت

ولو هعشق هَحَمرَق

وهعيش في دور دلوعة البيت

وهعيش في دور دلوعة البيت

أنا موحوح ومتضحضح

أخدت العلقة واتربيت

ولو هعشق هَحَمرَق

وهعيش في دور دلوعة البيت

وهعيش في دور دلوعة البيت

ولحد ما ألقى الفجر ندَّى

بحاجة غير كل اللي عدَّى

أنا هكتفي بحضن المخدة

والله في عوني

ولحد ما ألقى الفجر ندَّى

بحاجة غير كل اللي عدَّى

أنا هكتفي بحضن المخدة

والله في عوني. 

الفنان مصطفي شوقي مصطفي شوفي مصطفى شوقي مهرجان القلعة الموسيقى

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