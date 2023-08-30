الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ"ملطشة القلوب".. مصطفى شوقى يبدأ حفله فى مهرجان الموسيقى

مصطفي شوقي
مصطفي شوقي

بدأ الفنان مصطفي شوقي، حفله على مسرح المحكي في مهرجان القلعة للموسيقي الدولي فى نسخته الـ31، والذي يظهر ضمن الفنانين الذين يحيونه لأول مرة، منذ قليل بأغنيته الشهيرة “ملطشة القلوب”.

كلمات أغنية ملطشة القلوب

على فين العزم إن شاء الله
وإيه اللي قطع لك نومة
ده لولاش الستر من الله
مكانتش قامت لك قومة
لسه لك عين تذوب
ما انتاش عايز تتوب
إيه لسه لك عين تذوب
ما انتاش عايز تتوب
ده البر ماهوش أمان
والعشق مالوش ضمان
ده رهان على حذف طوب
ونشانك سهمه خايب
يا ملطشة القلوب
يا جلاب المصايب
هتقولي إيه هُس يجيك أوا
دخلك منين سرسوب الهوى
هتروح يومين وتجي لي جريح
تقول لي دبَّر حق الدواء
إيه هتقولي إيه هُس يجيك أوا
دخلك منين سرسوب الهوى
هتروح يومين وتجي لي جريح
تقول لي دبَّر حق الدواء
دواك فضّى الجيوب
(وخلى الناس تعايب (ياه
يا ملطشة القلوب
يا جلاب المصايب
مش كنا قلنا مفيش من كَذا
فُتنا الغرام ونصبنا العزاء
رجعت ثاني في عهدك ليه
هي القلوب كاييفة أذى
مش كنا قلنا مفيش من كَذا
فُتنا الغرام ونصبنا العزاء
رجعت ثاني في عهدك ليه
هي القلوب كاييفة أذى
ده الكذب أبو العيوب
يا مُهر وحبله سايب
يا ملطشة القلوب
يا جلاب المصايب
لسه لك عين تذوب
ما انتاش عايز تتوب
إيه لسه لك عين تذوب
ما انتاش عايز تتوب
ده البر ماهوش أمان
والعشق مالوش ضمان
ده رهان على حذف طوب
ونشانك سهمه خايب
يا ملطشة القلوب

جدير بالذكر أن الفنان مصطفي شوقي سيكون حفله في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء،  في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى وللغناء، الذي يشارك به لأول مرة.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى.

مهرجام القلعة القلعة مصطفى شوقي الفنان مصطفي شوقي مهرجان

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