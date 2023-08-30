الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمهور القلعة يهدى أغنية "بحبك يا مصطفى" لـ"شوقى" (صور)

مصطفى شوقى
مصطفى شوقى

تفاعل الجمهور مع المطرب  مصطفي شوقي في حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي في دورته الـ31.

وأهدى الجمهور المطرب مصطفى شوقي أغنية "بحبك يا مصطفى"، وظل يردد كلمات الأغنية عند الجزء الذي يخص اسمه: "مصطفي يا مصطفي.. أنا بحبك يا مصطفي".

فيما أعرب الفنان مصطفي شوقي عن سعادته البالغة للجمهور لحبهم الشديد له، وتقديرهم له بهذه الأغنية التي غنوها كلما توقف الصوت تعبيرا منهم عن حبهم له.

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يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا.

مصطفى شوقي الفنان مصطفي شوقي مهرجان مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقى

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