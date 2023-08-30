مصطفى شوقي يشعل حماس الجمهور بـ"سلطان أهل الهوى" على مسرح محكى القلعة

تفاعل جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، أثناء غناء الفنان مصطفي شوقي، أغنية "سلطان أهل الهوى"، للفنان الكبير محمد عدوية وهي غنيت في فيلم شعبان تحت الصفر للزعيم عادل إمام.

مهرجان القلعة

وتفاعل الجمهور بقوة، وتصفيق حاد مع الأغنية موسيقاها، التي تغني بها الفنان مصطفي شوقي على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي في نسخته الـ 31 بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا.