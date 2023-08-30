الجارديان: العصابات تجبر مئات آلاف الأشخاص على ارتكاب جرائم إلكترونية جنوب شرق آسيا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على تزايد معدلات الجريمة في جنوب شرق آسيا، مشيرة الى أن العصابات تجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ارتكاب الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.

وأضافت: يستخدم المجرمون المنظمون التهديدات والتعذيب والعنف الجنسي لإجبار الضحايا على العمل في عمليات الاحتيال الدولية.



إجبارهم على العمل

كما أفاد تقرير للأمم المتحدة أنه تم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص وإجبارهم على العمل في عمليات احتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا تديرها عصابات إجرامية.

وذكر التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن العصابات التي تجبر الضحايا على ارتكاب جرائم إلكترونية، تدر مليارات الدولارات سنويا، حيث يتعرضون للتهديد والتعذيب وأحيانا للعنف الجنسي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 120 ألف ضحية موجودون في ميانمار و100 ألف في كمبوديا، في حين يضطر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى العمل في لاوس والفلبين وتايلاند.

والعديد من المشاركين من ذوي المهارات ويتحدثون عدة لغات، وقد أغرتهم الوعد بوظائف في مجال البرمجة. لكن انتهى بهم الأمر في مجمعات تخضع للحراسة بعد مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الدول التي تحاول اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال يجب أن تتذكر أن الأشخاص الذين يعملون فيها هم ضحايا وليسوا مجرمين، الذين "يتحملون معاملة غير إنسانية بينما يضطرون إلى ارتكاب جرائم".

وقالت مؤلفة التقرير، بيا أوبيروي، وهي مستشارة كبيرة للأمم المتحدة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الفساد سمح لهذه العمليات بالازدهار، "إنه أمر مربح للغاية، حيث لا توجد إرادة سياسية كافية لمعالجة هذا الأمر بشكل شامل.

وقال أوبيروي: "لا نرى أي علامات على تباطؤها حقًا - بخلاف قيام الجهات الفاعلة بنقل عملياتها عندما يكون هناك بعض الضغوط على إنفاذ القانون"، مضيفًا أن "السلطات تحميهم بطرق معينة".

وقال التقرير إن الظاهرة نمت منذ جائحة كوفيد، عندما تم إغلاق الكازينوهات وانتقلت العصابات الإجرامية التي تديرها إلى أماكن أقل تنظيما، مثل الاحتيال بالعملات المشفرة والمقامرة غير القانونية.

وقالت إن العديد من الضحايا كانوا من المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء ولم يتمكنوا من التحرك بسبب عمليات الإغلاق.

وبينما كان العديد من الضحايا من جنوب شرق آسيا، قال أوبروي إن أشخاصًا من جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية متورطون أيضًا.

حذرت مجموعة الأزمات الدولية مؤخرًا من أن حدود ميانمار ولاوس أصبحت مركزًا للجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك عمليات الاحتيال وغسل الأموال وإنتاج المخدرات.

وقال بريوني لاو، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا، إن التقرير أكد على مخاوف الباحثين في المنطقة بشأن تأثير انقلاب ميانمار عام 2021 على الأمن الإقليمي، حيث تتمتع الجماعات الإجرامية الآن "بحرية مطلقة" في أجزاء من البلاد.