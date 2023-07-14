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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: بلينكن في جنوب شرق آسيا لبناء الدعم للتنافس مع الصين

بلينكن
بلينكن

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور جنوب شرق آسيا لبناء الدعم للتنافس مع الصين، كما تصدرت ميانمار وكوريا الشمالية جدول الأعمال حيث تسعى إدارة بايدن إلى بناء علاقات أمريكية بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تتخذ فيه بكين إجراءات عدوانية متزايدة في بحر الصين الجنوبي وقبالة سواحل تايوان، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظرائه في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا يوم الجمعة لتحذيرهم من "الإكراه"، وهو موقف بديل للصين.

ولفتت الصحيفة أن بلينكن شجع المنطقة المنقسمة على الدفاع عن الانفتاح وسط تعهدات من قبل القادة الإندونيسيين وآخرين بأن منطقتهم لن تنحاز إلى المنافسة الساخنة بين واشنطن وبكين.

وقال إن رحلة بلينكن- وهي الرحلة الثانية عشرة التي قام بها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ والرابعة إلى إندونيسيا- كانت مقياسا لجهود إدارة بايدن الموسعة لجذب الدول بعيدا عن الانحياز العلني مع بكين وسط حملة دبلوماسية صينية عدوانية في أجزاء من العالم الذي تجاهله واشنطن في بعض الأحيان.

كما كانت غزوة في عالم التحديات الإقليمية الشديدة، بما في ذلك كوريا الشمالية، التي اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الأربعاء، وميانمار، التي لا تزال ديكتاتوريتها العسكرية القمعية تسجن الزعيم السابق أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين.

بعد اجتماعاته، قال بلينكن إنه دعا إلى "منطقة تتمتع فيها البلدان بحرية اختيار طريقها الخاص وشركائها، حيث يتم التعامل مع المشاكل بشكل علني".

كما أرسلت الصين وروسيا كبار دبلوماسييهم، وهو مقياس لأهمية المجموعة الإقليمية المكونة من 10 دول ككتلة سريعة النمو تواجه نموا سكانيا سريعا، مما يزيد من ضعف المناخ والتوتر بشأن أسعار الغذاء العالمية التي تأرجحت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتابعت أن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، أو الآسيان، كانوا حذرين بشأن توسلات بلينكن، المنفتحة على الولايات المتحدة، لكنهم لم يقدموا أي التزامات بإدارة ظهورهم لخصوم واشنطن.

ومع ذلك، شعر الكثير بالإحباط بسبب مطالبات الصين التوسعية بشأن بحر الصين الجنوبي، وقد عارضوا جهودها للقيام بذلك.

وأضافوا: "نحن لا نختار جانبًا، وقالت وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان للصحفيين قبل الاجتماعات يوم الجمعة" لا نريد أن نكون وكلاء ولا نريد أن نكون دولًا تابعة ولا نريد أن نقسم، نحن نحاول تجنب الأيام الخوالي السيئة للحرب الباردة، من الحروب بالوكالة، عندما كان جنوب شرق آسيا مقسمًا، أو أسوأ من ذلك، ساحة حروب بالوكالة".

لكن قد تكون بعض الخيارات لا مفر منها، حيث تقيم الصين والولايات المتحدة وغيرهما بشكل متزايد حواجز تجارية ضد بعضها البعض تؤثر على الشركاء الاقتصاديين الآخرين أيضًا.

التنافس الخارجية الصين أمريكا آسيا

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