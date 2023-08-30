جمال بيومي: الانضمام لـ «البريكس» فرصة حقيقية لدعم تحالفات مصر الاقتصادية

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إنه لايوجد تعارض بين انضمام مصر لمجموعة البريكس وعضوية “الكوميسا”.

وأضاف “بيومي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن انضمام مصر لـ بريكس يٱتي استكمالا لتواجدها في التحالفات الاقتصادية الكبري التي تعزز من فرص التبادل التجاري.

وأكد أنه فيما يتعلق بالاستفادة الاقتصادية من انضمام مصر لتكتل البريكس، فإن هناك عدة جوانب يمكن أن تساهم في نجاح هذه العضوية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية يُمكنها الاستفادة اقتصاديا من الانضمام لـ “البريكس”، من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة مع الدول الأعضاء في التكتل الذي يضم “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا”، وهي دول ذات قوة اقتصادية كبيرة ونمو سريع حيث أن هذا يشكل فرصة لمصر لتعزيز التجارة والاستثمار بين هذه الدول.

وأوضح أن مصر يمكنها توسيع قاعدة صادراتها وتصدير منتجاتها إلى هذه الدول الكبرى، وبالتالي زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، يمكن لمصر استيراد المنتجات ذات الجودة العالية والمنخفضة التكلفة من هذه الدول، مما يعزز التنافسية ويدعم القطاعات الصناعية المحلية.

وأوضح أنه على هذا الأساس، يمكن لمصر جذب استثمارات من هذه الدول في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة. هذا سيعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في مصر.

وأكد أنه بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، يمكن لمصر أن تستفيد من عضويتها في البريكس في المجالات السياسية والاستراتيجية، حيث تدعم العضوية دور مصر الفاعل في الشؤون الإقليمية والدولية.