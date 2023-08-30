الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"

د. نيفين الكيلاني
د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"، وورش تدريب الشباب على فنون المسرح بالمحافظات في مرحلتها الثالثة، برئاستها، وعضوية كل من: عمرو البسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج عصام السيد، المخرج الدكتور جمال ياقوت، الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، المخرج ناصر عبد المنعم، الكاتب والناقد جرجس شكري، الدكتور هاني كمال، المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، المستشار ياسر الجندي، المستشار القانوني للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ماذا عن مشروع “ابدأ حلمك” ؟

يُذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" هو أحد المشروعات الفنية التي تًنفذها وزارة الثقافة، ويهدف المشروع إعداد الممثل الشامل، في مهارات التمثيل والارتجال والكتابة، وعناصر الصورة المختلفة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات: أسيوط، والفيوم، والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد، وبني سويف، والجيزة، وكفر الشيخ، واختتم المشروع بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وقد جرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

اجتماع وزيرة الثقافة ووفد مبادرة “إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب”

على جانب آخر، اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ووفد مبادرة "إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب"، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وضم الوفد: أميرة الفاضل محمد، وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية  الأسبق بالسودان، مستشار المدير العام للإيسيسكو للشركات والتعاون الدولي، وعلي المهدي، الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح، سفير السلام باليونسكو، والدكتور مرتضى علي عثمان، المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، القائم بأعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزير الثقافة للشؤون الفنية، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

وناقش الاجتماع: آليات التعاون ، لدعم الجالية السودانية في مصر،  والنازحين الجدد، جراء أحداث السودان،  وذلك من خلال إقامة سلسة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والورش التدريبية للحرف التراثية والتقليدية.

وزيرة الثقافة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 فنون المسرح بالمحافظات عمرو البسيوني المخرج عصام السيد الدكتور هاني كمال

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