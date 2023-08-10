الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأربعاء، جانبا من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ضمن المراحل التدريبية المكثفة استعدادا لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد، بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

وأكد "البسيوني" أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل والمقدم لأبناء الوادي الجديد يأتي من بين أهم الأنشطة التي تشارك بها قصور الثقافة ضمن برنامج عمل يقام برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، لاكتشاف ورعاية موهوبيها وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربين، موجها شكره للمدربين والقائمين على التنفيذ.

وخلال الفعاليات قام الفنان مناضل عنتر مع متدربي الخارجة بمواصلة التدريب الحركي والتعبيري وفكرة العمل في مجموعة إلى جانب التدريب على تقنيات الحركة الراقصة والدراما الحركية، كما واصل المخرج أحمد السيد تدريباته على المشاهد المبدئية للمسرحية الختامية، وذلك بحضور المخرجين حسن رفقي، ومحمد سعد، المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط استمر المايسترو حسام حسني في تدريباته الموسيقية والتى تم من خلالها عمل مراجعة على الأغاني التى تم التدريب عليها ومنها اغنية أنا المصري، حبيبي لولا السهر، قولوا لعين الشمس، يا حبيبتى يا مصر، وذلك بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

كان محافظ الوادي الجديد قد التقى رئيس الهيئة، ومنسق وزارة الثقافة، وذلك لبحث استعدادات إقامة أسبوع ثقافي مكثف بعاصمة الثقافة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وتقدم خلاله وزارة الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوزارة التي تهدف للوصول بالمحتوى الثقافي لكل محافظات مصر وخصوصا الحدودية والنائية.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء، كما تم إطلاق المشروع بمحافظتي قنا والمنوفية وفي انتظار إجراء اختبارات القبول.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع ابدأ حلمك مسرح سينما هيبس الوادي الجديد قصور الثقافة

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