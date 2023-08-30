توقعات بزيادة الوفيات وانتشار الجوع بسبب التغيرات المناخية

كشف الدكتور بدوي رهبان، خبير التغيرات المناخية ومدير الكوارث الطبيعية باليونسكو سابقاً، عن تأثير التغيرات المناخية عالميَا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك توقعات بتفاقم الصراعات وزيادة معدلات الوفيات وقلة الناتج المحلي، وانتشار الجوع بحلول عام 2060 بسبب التغيرات المناخية العالمية.

وأضاف خبير التغيرات المناخية أنه عندما تكون الظروف المعيشية صعبة ينتج عن ذلك صراعات وأزمات اجتماعية، موضحًا أن من تبعات تغيرات المناخ قلة الموارد الطبيعية وقلة المياه وتفاقم الأوبئة ومشاكل تأمين الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن من تبعات تغير المناخ حصول تغيرات مناخية صعبة مثلًا الفيضانات والسيول والعواصف والجفاف، وكل هذه التبعات تدفع بالمواطن إلى التطرف في سلوكه وتطلعاته.