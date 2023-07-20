خبير مناخى يكشف تأثير الظواهر فى المناخ والرؤية المستقبلية لها

كشف الدكتور طارق الخولي، المنسق الإقليمي لتغير المناخ بمكتب الأمم المتحدة، عن الظواهر الحادثة في المناخ والرؤية المستقبلية لهذه الظواهر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الاحتباس الحراري يتسبب في حدوث العديد من المشكلات حول العالم منها تغير درجات الحرارة وحدوث الفيضانات وزيادة الجفاف وغيره.

وأكد أنه يجب على الدول العربية، أن تتبنى استراتيجيات وبرامج تساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية مثل زيادة المساحات الخضراء، والعمل على تخفيف الطلب على المياه وغيره من الأساليب.

وأشار إلى أن الظواهر والتغيرات المناخية التي تحدث حول العالم حاليًا ليست طبيعية بالمرة، وهي ناتجة عن استمرار انبعاث الغازات الدفيئة بشكل غير اعتيادي، والتي تنافي قدرة الطبيعة على امتصاص الغازات المضرة من الغازات الدفيئة.

وأوضح أنه حتى تستطيع الدول التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، يجب عليها أن تقلل من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.