ليس الأول.. تاريخ الانقلابات في الجابون والعامل المشترك "علي بونجو"

أعلنت مجموعة من ضباط الجيش، اليوم الأربعاء، أنهم استولوا على السلطة في الجابون، بعد دقائق فقط من فوز الرئيس علي بونجو في انتخابات متنازع عليها، مما يوسع حكم عائلته المستمر منذ نصف قرن على الدولة الغنية والواقعة في وسط أفريقيا، ولم انقلاب 2023 لم يكن الأول.

انقلاب الجابون

أعلن الضباط، في خطاب متلفز على قناة Gabon24 الإخبارية، الانقلاب على السلطة في الجابون والاستيلاء عليها، وقال ضابط عسكري في البث: "نيابة عن الشعب الجابوني وضامن حماية المؤسسات، قررت CTRI [لجنة انتقال واستعادة المؤسسات] الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم، وقال الضابط العسكري في البث إن نتائج الانتخابات ستبطل وسيتم إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وقال الضابط: “تم حل جميع مؤسسات الجمهورية: ولا سيما الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس الانتخابات في الجابون”.

وقال: "ندعو سكان الجابون ومجتمعات البلدان المجاورة التي تعيش في الجابون وكذلك الجالية الغابونية في الشتات إلى التزام الهدوء."

انقلابات أفريقيا

وقالت الشبكة الأمريكية سي ان ان في تقرير لها: إذا نجح الانقلاب، فإن الاستيلاء على السلطة سيمثل الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، ومؤخراً، سيطر المجلس العسكري في النيجر على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أواخر يوليو/، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى تعليق عضوية النيجر في المجموعة التي تضم 55 دولة عضواً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح الحاكم العسكري للنيجر العودة إلى الديمقراطية في غضون ثلاث سنوات، قائلا إن مبادئ المرحلة الانتقالية سيتم تحديدها خلال الثلاثين يوما المقبلة.

حكم بونغو الطويل



وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت هيئة الانتخابات في الجابون إن بونجو فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات، بعد انتخابات عامة تأخرت ونددت بها المعارضة ووصفتها بأنها مزورة، وقالت الهيئة الانتخابية إن المنافس الرئيسي لبونغو، المرشح المشترك ألبرت أوندو أوسا، جاء في المركز الثاني بنسبة 30.77%. وكان فريق بونجو قد رفض مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

وتولى علي بونغو (64 عاما) السلطة خلفا لوالده عمر بونغو الذي توفي إثر سكتة قلبية أثناء تلقيه العلاج من سرطان الأمعاء في عيادة إسبانية في عام 2009، بعد ما يقرب من 42 عاما في منصبه، ووصل بونجو الأب إلى السلطة عام 1967، بعد سبع سنوات من استقلال البلاد عن فرنسا.

وقالت سي ان ان: لقد حكم بونجو الدولة الصغيرة بقبضة حديدية، وفرض نظام الحزب الواحد لسنوات ولم يسمح بحكم التعددية إلا في عام 1991، على الرغم من احتفاظ حزبه بقبضته على الحكومة.

وفي الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، تنافس علي بونغو ضد 18 منافسًا، ستة منهم دعموا أوندو أوسا، الوزير السابق والأستاذ الجامعي، في محاولة لتضييق السباق، وكان كثيرون في المعارضة يضغطون من أجل التغيير في الدولة الغنية بالنفط والتي تعاني من الفقر والتي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.

شفافية العملية الانتخابية

وقالت سي ان ان: لقد تصاعدت التوترات وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية يوم السبت، وأثار نقص المراقبين الدوليين، وتعليق بعض البث الأجنبي، وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات، مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.

قبل الانتخابات، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية الحكومة الجابونية لعرقلة التغطية الصحفية الأجنبية لهذا الحدثن وقالت المنظمة نقلاً عن العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام: "تم إبعاد جميع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين أرادوا السفر إلى الجابون لتغطية هذه الانتخابات"، وقالت: "إن حرمان وسائل الإعلام الأجنبية من هذا الأمر هو أمر ينطوي على مفارقة تاريخية تماما

تاريخ الانقلابات في الجابون

ووفقا لمانقلته سي ان ان، فهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجابون صراعا على السلطة أو اضطرابات بشأن حكم بونجو،ففي عام 2016، تم إحراق مبنى البرلمان عندما اندلعت احتجاجات عنيفة في الشوارع ضد إعادة انتخاب بونجو المتنازع عليها لولاية ثانية، وأغلقت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لعدة أيام في ذلك الوقت.

كما وقعت محاولة انقلاب في عام 2019، عندما اقتحمت مجموعة من الجنود وضباط الجيش مقر الإذاعة والتلفزيون الحكومي، واحتجزوا الموظفين كرهائن، وأعلنوا أنهم سيطروا على البلاد، وأشاروا إلى عدم رضاهم عن بونغو كرئيس، وتعهدوا "باستعادة الديمقراطية" في البلاد - قبل أن تتحرك قوات الدفاع والأمن الغابونية لإنهاء الاستيلاء على السلطة وإنقاذ الرهائن. ونتيجة لذلك قُتل جنديان واعتقل ثمانية ضباط عسكريين.