رئيسة وزراء فرنسا: نتابع الوضع فى الجابون عن كثب

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن بلادها تتابع الموقف في الجابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها خطابا أمام اجتماع للسفراء في باريس، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت بعودة شبكة الإنترنت في الجابون اليوم بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي، بدءًا من الأحد، بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت السبت.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، أعلنوا استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأفاد مراسل من "رويترز" بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبرفيل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.