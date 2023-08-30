معهد إعداد القادة ينظم زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بمركز قوص بقنا

نظم معهد إعداد القادة لطلاب ملتقى سفراء الجنوب زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بمركز قوص بقري المفرجية والكلالسة وتمت زيارة المشروعات التالية " مشروع مركز طب الأسرة بقرية المفرجية، وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المفرجية، مركز طب أسرة الكلالسة، مجمع خدمات المواطنين بالكلالسة، المجمع الزراعي بالكلالسة، وحدة التضامن الاجتماعى بالكلالسة، وذلك ضمن القرى المستهدفة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري وتحقيق حياة كريمة لابناء المجتمع، وهدفت هذه الزيارة إلى تعريف الطلاب بأهمية المشروعات القومية ودورها فى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع، بما يساهم فى تعزيز الانتماء لدى الطلاب.

وقام بتنسيق الزيارة دكتورة نجوى الهوارى، دكتورة سميحة عبد الرحيم منسقي حياة كريمة بقنا .

جاء ذلك خلال البيان الصادر من معهد إعداد القادة والذي يفيد بتنظيم ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، تحت شعار سفراء الجنوب، ويضم جامعات" سوهاج - جنوب الوادي وفرع الغردقة - جامعة الأقصر - أسوان)، تُعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة

وخلال كلمته أوضح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الرسالة من هذا الملتقى هو تخريج شباب لديهم وعي ليكونوا سفراء الجنوب من خلال بناء قدرات الطلاب وتطوير المهارات وتطوير الذات، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب على عاتقهم رسالة مهمة لا من نقلها إلى بقية زملائهم لنشر الوعي، ويكونوا على قدر كبير من تحمل المسئولية تجاه النفس أولاً وتجاه البلد.

وأشاد الدكتور كريم همام في تصريحه خلال اليوم الختامي لملتقى سفراء الجنوب بمدى التزام الطلاب ورؤيتهم البناءة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، إيمانًا بأهمية بناء جيل مبدع ومبتكر وكوادر شبابية تستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.

الحوار الوطنى وقضايا الشباب



واستكملت فعاليات اليوم الختامي بمحاضرة بعنوان الحوار الوطنى وقضايا الشباب (الأزمة الاقتصادية العالمية ودور الدولة في مجابهتها) وحاضر فيها اللواء أركان حرب دكتور بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا، وتناولت المحاضرة جوانب متعددة من قضية هامة تشغل الشباب الا وهي الأزمة الاقتصادية العالمية وتوضيح دور الدولة في التصدي لهذه الأزمة، وتم تحليل تأثيرات الأزمة على الاقتصاد العالمي والسياسات الممكنة للتخفيف من تلك التأثيرات.

وتم التأكيد على أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات وما زالت تنفذ من اجل الشباب فمصر لها شخصية المكان وشخصية الهوية.

واختتمت فعاليات الملتقى بحفل ختامي أحياه فريق كورال كلية التربية النوعية .