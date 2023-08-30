آخر أخبار انقلاب الجابون.. غلق الحدود وقطع الإرسال وحل مؤسسات الدولة

شهدت القارة الإفريقية خلال الـ3 سنوات الأخيرة، 7 انقلابات بدولة مختلفة، منها مالي، بوركينا فاسو، غينيا، النيجر، واليوم جاء الانقلاب الثامن في الجابون.

آخر أخبار انقلاب الجابون

وأعلن مجموعة من ضباط الجيش في الجابون، اليوم الأربعاء، الانقلاب على سلطات البلاد عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الضباط عبر قناة "جابون 24"، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، بجانب إغلاق الحدود حتي إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

وأكد الضباط أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الجابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

جاءت تلك الأحداث وسط سماع دوي إطلاق النار في العاصمة ليبرفيل.

نتائج انتخابات الجابون الرئاسية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.



وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، عن قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد؛ بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.



وصوت الجابونيون، السبت، في انتخابات أسفرت عن فوز الرئيس علي بونجو أونديمبا ولاية ثالثة بعد مواجهة مع 13 مرشحًا آخرين بينهم ألبرت أوندو أوسا، الذي اختارته أحزاب المعارضة الرئيسية متأخرةً، وهو مرشح لم يكن معروفًا لكنّ تجمعاته بدأت تجتذب حشودًا كبيرة.

من هو رئيس الجابون الفائز بولاية ثالثة؟

علي بونغو هو سياسي جابوني، شغل منصب رئيس الجابون خلفا لوالده، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

كان والده عمر بونجو رئيسا للجابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009.

كما شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991، ثم وزيرا للدفاع بين 1999-2009.