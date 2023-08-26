السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجابون.. إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الجابون

أعلنت حكومة الجابون حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت، مساء السبت، مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف".

وصوت الجابونيون، السبت، في انتخابات ستُحدد ما إذا كانوا سيمنحون ولاية ثالثة للرئيس علي بونجو أونديمبا الذي يتواجه مع 13 مرشحاً آخرين بينهم، ألبرت أوندو أوسا، الذي اختارته أحزاب المعارضة الرئيسية متأخرةً، وهو مرشح لم يكن معروفاً لكنّ تجمعاته بدأت تجتذب حشوداً كبيرة.

تجنبا لدعوات العنف

وقال وزير الإعلام الجابوني، رودريج مبومبا بيساوو، للقناة التلفزيونية العامة، إنه بهدف تجنب "انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة، قرّرت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي البلاد".

ولفت بيساوو إلى أن "حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا اعتبارا من يوم الأحد 27 أغسطس، يوميا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.

وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

وقال وزير الداخلية باكومي موبيليت بوبيا، إن 3 أشخاص قتلوا واعتقل 1100 آخرون في أنحاء البلد الواقع في غرب إفريقيا وأحد أكبر منتجي النفط في القارة السمراء.

 

حكومة الجابون الانتخابات الرئاسية الإنتخابات التشريعية حظر الإنترنت حظر التجول

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