"عاوز يتجوز على أختى".. اعتدى على زوج شقيقته والنيابة تحيله للمحاكمة فى السلام

لم يتخيل الزوج الأربعيني بأنه سيتعرض للإهانة ومحاولة الشروع في قتله من شقيق زوجته الذي كان يعتبره مثل أبنائه ووقف بجانبه حتى أتم دراسته، ومع أول مشكلة حقيقية نشبت بينهما دخل الشيطان وفرق بينهما وانتهى الأمر بمحاولة الشروع في قتله.



أقوال المجنى عليه

أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصه بنيابة السلام بأنه تعرض للضرب والإهانة من قبل شقيق زوجته، بالإضافة إلى أنه شرع في قتله باستخدام آلة حادة أمام الجيران وأبنائه بسبب خلافات نشبت بينهم.

وأوضح المجني عليه بأن سبب المشكلة هو نيته فى الزواج مرة أخرى بسبب معاناة زوجته وعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى بعد إنجاب طفل واحد، فعرض عليها رغبته في بالزواج مرة أخرى حتى يكبر أسرته، وبمجرد علم زوجته هذا الخبر تشاجرت معه وتركت منزل الزوجية وغادرت، فذهب لها المجني عليه لمحاوله إصلاح الأمر وإخبارها بأنه سيلغي هذه الفكرة نهائيا فتفاجأ برد فعل شنيع من شقيقها الأصغر فتشاجر معه وانهال عليه بالضرب محاولا قتله بآلة حادة.

أقوال المتهم

أقر المتهم أمام الجهات التحقيق المختصه بارتكابه واقعة التعدي على زوج شقيقته بسبب خلافات نشبت بينهما، كما أقر بأن المجني عليه انهال على شقيقته بالضرب وأصابها بعدة إصابات متفرقة في جسدها، وبرغم ذلك لم تحرر محضرا ضده، وعندما حضر لمصالحتها بالمنزل الذي حدثت فيه الواقعة ورفضت شقيقته العودة معه، حاول الزوج التعدي عليها أيضا مرة أخرى، ما اضطره إلى التصدي له لإيقافه عن هذه المهزلة، فنشبت بينهما مشاده كلامية تطورت لمشاجرة وانتهت بالتعدي عليه.

قرارت النيابة

قررت نيابه السلام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لارتكابه جريمه التعدي على زوج شقيقته بآلة حادة.

كما أمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

كانت بداية الواقعه عندما ورد بلاغ لقسم شرطه السلام يفيد بقيام شخص بالتعدي على زوج شقيقته بآلة حادة إصابته بكسر حاد في الجمجمة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.