الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سحل أرملة والده بسبب تغييرها كالون الشقة".. تفاصيل إحالة متهم لـ"الجنايات"

ضبط متهم
ضبط متهم

لم تتخيل السيدة الخمسينية بأنها ستتعرض لكل هذا الكم من الأذى النفسي والجسمانى بعد وفاه زوجها بأربعة أشهر فقط من قبل نجل زوجها الذي اعتبرته مثل ابنها، وعاشت معهم أكثر من خمسة عشر سنة لخدمتهم ، وكانت تفعل كل ما فى وسعها لتربيتهم لكنه لم يقدر كل هذه التضحية وغدر بها وشرع في قتلها دون رحمة.

أقوال المجنى عليها أمام النيابة 

أقرت المجني عليها “سعاد .ع” أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بأن المتهم “تامر .م” ابن زوجها قام بسحلها والتعدى عليها بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة وذلك لتغييرها كالون الشقة بعد وفاة والدهم، مشيرة إلى أن أولاد زوجها لم يحترموا بأنها سيدة وتعيش بمفردها فى الشقة  ويحترموا خصوصيتها ودائما تتفاجئ بدخولهم الشقة دون إذن في حين أن كلا منهم له شقته المنفصلة. 
أقوال المتهم
أقر المتهم “تامر .م” أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكابه الواقعة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي، مبررا محاولة زوجة أبيه طردهم من شقة والدهم بعد وفاته وتغيير كالون الشقة دون علمهم، ما اضطره للتعدى عليها بالضرب المبرح.


قرارات النيابة 
 

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المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل عامل بإمبابة

قررت النيابة اليوم الأحد إحالة المتهم بالشروع في قتل أرملة والده باستخدام آلة حادة بعد مشاجرة نشبت بينهما بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.

وكانت قد قررت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته وإرسال تقرير مفصل عن حالته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام تفيد بوصول سيدة خمسينية مصابه بكسر حاد في الجمجمة نتيجة ضربها بآلة حادة، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السلام بكسر حاد بالشروع في قتل المتهم نيابة السلام

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