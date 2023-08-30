أخبار فاتتك| كولر يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا من أجل الأهلى وانخفاض أسعار الدواجن

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

اليونيسف: أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل فى أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية الروسية في عام 2022، فيما تضررت عدة مدارس أخرى بشكل كبير. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وكيله: كولر رفض عرضًا سعوديًا ضخمًا من أجل الأهلي

أكد دينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن مفاوضات التجديد كانت أصعب من المفاوضات الأولي، بالنسبة لبنود العقد، ولا أريد الحديث عنها. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مصر للطيران تعلن إعادة تسيير الرحلات بين القاهرة وبورسودان.. فى هذا الموعد

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورسودان، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يوميًا. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

متحدث الزراعة يكشف التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن، قائلًا: "إنها منظومة متكاملة، حيث تم بذل جهد كبير خلال الفترة السابقة، منذ أكتوبر 2022م، من خلال عمل دءوب ومستمر بمتابعة من مجلس الوزراء وبرعاية من معالي الوزير".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مصطفى حجاج يضفى البهجة على مهرجان القلعة بمزيج من الأغانى المتنوعة.. (صور)

واستمتع جمهور الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بتوليفة إبداعية ضمت ألوان فنية متعددة. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)