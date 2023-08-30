الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من الحمل للحوت.. ما هو تأثير القمر الأزرق العملاق على الأبراج؟

أبراج
أبراج

التاريخ المقرر لظاهرة  القمر الأزرق العملاق، 30 أغسطس في برج الشمس برج العذراء، وبالتالي برج الحوت المقابل له، ويجلب البدر دائمًا التأمل والمراجعة الفكر أكثر من العمل. وهذا القمر يمنحك القيام بالعديد من الأشياء النفسية التي سوف تفيدك على الصعيد الشخصي.

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حظك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

برج الحمل 

اجلس بهدوء وفكر في الشخص المخفي بداخلك، والسمات التي تنكرها أو تظهرها على أنك تكره الآخرين، والعيوب التي تفضل قمعها، و تأمل وتخيل أنك تقابل نفسك وتسأل عن أحوالها، وماذا تحتاج منك، وما هي الرسالة التي لديك هذه هي النصائح الخاصة ببرج الحمل .

برج الثور 

خذ حمامًا طويلًا واكتب ما تريد تحريره بالحبر على قطعة من الورق، سيساعدك ذلك على التخلص من الأفكار السلبية.

برج الجوزاء 

 تحدث إلى المرآة، قل ما يزعجك في الآخرين وانظر إذا كان بإمكانك العثور عليه داخل نفسك، اطلب الحرية.

برج السرطان 

ربما شعرت مؤخرًا بقوى غير مرئية تعمل في حياتك، إنهم موجودون هنا لسبب ما لزعزعة وانهيار الأشياء التي لا تنتمي إلى حياتك.

برج الأسد 

بداية ملهمة وجديدة ومثيرة في الحياة، اجلس مع إبداعك وتخيل أنك قد حققت هدفك وكيف تشعر بذلك.

برج العذراء 

لاحظ الرموز والصور والألوان والأفكار والعواطف والرسائل التي تطفو في عقلك أثناء قيامك بذلك، اكتب كل شىء، سوف يساعدك ذلك على التخطيط لمشروعك القادم.

برج الميزان 

القمر يدور حول السفر، أنت مسافر بطبيعتك وفيلسوف، تستعد لاكتشاف العديد من المغامرات

برج العقرب 

حاول أم تسيطر على أفعالك، وألا تتهور في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتك الشخصية والمهنية.

برج القوس 

استعد للتخلي عن عندك الذي استمر معاك لفترة طويلة، وكانت نتيجته أنك فقدت العديد من الأشياء وخسرت أشخاص كانوا مقربين منك.

برج الجدي 

 تضررت من الصراعات في عام 2023 وربما تأخذ أشياء على محمل الجد لا ينبغي عليك فعلها، الناس لا يدركون مدى حساسيتك.

ابحث عن دروس الحياة خذ منظورًا جديدًا لها عالج مشاعرك، اشعر بها واتركها، اسمح لنفسك بالمضي قدمًا. 

برج الدلو 

الأيام القادمة ستدعو إلى التغيير والتحول بطريقة إيجابية في حياتك. 

برج الحوت

اختر هدفًا تريد حقًا تحقيقه في الشهر القادم، سيساعدك القمر على المضي قدما وترك الأشياء التي أرهقت تفكيرك.

برج الحمل برج الدلو برج الجدى برج العقرب القمر الأزرق العملاق

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