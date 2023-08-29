قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيا: ترتاح نفسيا وتعود الحركة المعتادة بحيث يبشّرك هذا اليوم بفرص وأسفار وتجارب جديدة ومشاريع إعلانية وإعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات إيجابية.

عاطفيا: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة.

صحيا: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيف.

الثور

مهنيا: بالرغم من الأجواء المعاكسة من القمر إلا أنك لا تزال تتمتع بحماية فلكية من الشمس من العذراء لكن قد تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.

عاطفيا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى.

صحيا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.

الجوزاء

مهنيا: تشرق شمسك وتختفي العواصف الفلكية في هذا اليوم الهوائي الذي يصب في مصلحتك وقد تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسئوليات ملحّة ومهمة تسلط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.

عاطفيا: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثارا إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.

صحيا: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولا لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

السرطان

مهنيا: ترتاح من ضغوطات القمر من الجدي مع دخول القمر الى الدلو الصديق الذي يتحدث عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطور إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.

عاطفيا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقا.

صحيا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهدا أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقا.

الأسد

مهنيا: تدخل اليوم في معاكسة فلكية مع انتقال القمرإلى الدلو لا تخاطر كثيرا هذا اليوم خصوصا في ما يتعلق بالأمور المهنية والشخصية، لأن النتائج قد لا تكون مضمون.

عاطفيا: تسيطر عليك الرومانسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك.

صحيا: اذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرا لتحقيق ذلك.

العذراء

مهنيا: انتقال القمرإلى البيت السادس بالإضافة إلى تجمع الكواكب في مواقع داعمة تحمل معها تاثيرات حلوة وطاقات فلكية تساعدك، ما يعني أن زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك قد تختفى وحالياًأنت ناجح جداً في عملك وفي مسيرتك.

عاطفيا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.

صحيا: تجد أن كل الظروف مواتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.

الميزان

مهنيا: ترتفع المعنويات من جديد مع وصول القمر إلى البيت الخامس بيت المشاغل المالية والمتطلبات العائلية ما يجعل المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسية هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.

عاطفيا: تلتقي شخصا من الجنس الآخر تجده ممتعا للغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة.

صحيا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرا.

العقرب

مهنيا: يوم متقلب لكنه غير سلبي حتى ولو واجهتك بعض العراقيل سوف يكون الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار.

عاطفيا: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.

صحيا: الأجواء المستجدة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه.

القوس

مهنيا: تعيش يوما جيدا لطيفا منعشا ترتاح نفسيا للتطورات الإيجابية المتسارعة ما يجعلك تدافع عن مواقعك وأفكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدا وتشع ببريق وتستقطب التأييد.

عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.

صحيا: يكون هذا اليوم مناسبا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

الجدي

مهنيا: لا تزال الطاقة الفكية تصب في مصلحتك فتكون أنت الرابح الأكبر في هذه المعادلة الفلكية مع انتقال القمر إلى بيت المال يحمل فرصا مادية جديدة واحتفالاً ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات.

عاطفيا: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء.

صحيا: بعض الرياضات الشتوية تنفعك، وتساعد على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق.

الدلو

مهنيا: يساهم الحظ في إعطائك فسحة أمل مع انتقال القمر إلى برجك ما يجعلك تفتح صفحة جديدة مهنية ويقدم لك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقا في تغيير مركزك

عاطفيا: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيرا، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً.

صحيا: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك.

الحوت

مهنيا: تدخل يوما من أصعب الأيام الفلكية يحمل بلبلة وتأخير وتشويش لذلك احذر مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم أو الإسا ءة، هدئ من روعك ولا تتهور معرضا نفسك للحوادث.

عاطفيا: ابتعد عن الشكوك والأوهام تجاه الشريك، لأن أي خطوة ناقصة في هذا الإطار قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

صحيا: يوم آخر ليس على مزاجك، فأنت عصبي وعلى أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء.