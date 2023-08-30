بريطانيا: سياسة الصين تجاه لندن "عدوانية" بشكل متزايد

قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، في تقرير نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن الصين تشكل تهديدا لبريطانيا ومصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإن سياسة بكين تجاه لندن "عدوانية" بشكل متزايد.

وأضافت اللجنة أنها تؤكد أن نشاط الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا للمملكة المتحدة ومصالحها. تتميز المنافسة بين الأمم بالحزم المتزايد، لكن سلوك الحزب الشيوعي الصيني يتسم حاليا بالعدوان المتزايد تجاه بريطانيا.

ولفتت إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية تحديد الإجراءات الهادفة والخطوط الحمراء التي ستسمح لها بصياغة وممارسة سياسة فعالة لدبلوماسية الردع؛ من أجل المساعدة في حماية حق شعب تايوان في تقرير مصيره".

كما اختتمت اللجنة تقريرها بتوصية لندن بتطوير "دبلوماسية الردع"؛ من خلال تعزيز السياسة الهادفة إلى الدفاع بما في ذلك "حماية" تايوان.

بلومبرج: الصين أولى محطات «بوتين» الخارجية في أكتوبر

قالت وكالة بلومبرج، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في أكتوبر المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ إصدار مذكرة اعتقاله.

وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على زيارة الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر، وهي واحدة من أولى المرات التي يغادر فيها بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم جرائم الحرب المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب التقرير، قبل بوتين دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور الحدث، ويستعد الكرملين حاليًا لزيارته، وستكون هذه أبعد زيارة يقوم بها بوتين إلى روسيا منذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، والتي صدرت في مارس.

وسافر بوتين إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والدول المجاورة للاتحاد السوفييتي السابق وإيران، التي تزود جيشه بطائرات بدون طيار، ولكن إلى جانب تلك، ستكون هذه أول زيارة دولية له منذ صدور مذكرة التوقيف.

الصراع الروسي الأوكراني



وفي مارس الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين وماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا إلى روسيا أثناء الحرب.