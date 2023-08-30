الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلماوى يكشف لـ"الشاهد" سبب خوف الفرق المسرحية من عرض "الجنزير"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد سلماوي

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إن أكثر من مدير فرقة مسرحية طلب حجز مسرحية "الجنزير"، ليفتتح بها الموسم الجديد، وعندما كان يرسلها لهم لا يجد منهم أي رد وشعر أن هناك مقاومة لخروج المسرحية للنور.

 

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد المديرين كان صديقه فسأله عن سبب رفض المسرحية أو أنه لا يوجد ميزانية لها فقال له إنه خائف على المسرح لأنه من الممكن أن يفجروه، مشيرًا إلى أنه قام بنشرها وعندما نشرت أخذت جائزة أفضل مسرحية ككتاب وكان وقتها معرض الكتاب قد بدأ والناس بدأت تسأل عن عرض المسرحية.

 

وتابع، أنه وقتها لم يكن هناك جائزة، وكان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، يحضر افتتاح معرض الكتاب وكانوا يعلنون اسم الفائز ويصعد على المسرح لكي يسلم عليه الرئيس وهذا هو التكريم.

 

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد سلماوى مسرحية الجنزير فرقة مسرحية المسرح يفجروه محمد حسني مبارك افتتاح معرض الكتاب

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