الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": الإخوان استغلوا جمعة الغضب فى اقتحام السجون

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قبل جمعة الغضب بأيام كان هناك دعوات للتظاهر يوم 28 يناير، وكان متفق عليها ومعلن عنها عبر صفحات مواقع التواصل لزيادة الحشد في هذا اليوم.

 وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان استغلت الأمر وبدأت تبني خطتها أن المواطنين في حال نزولهم سيكون هناك حالة من الفوضى ويجب استغلالها لإخراج أعضاء مكتب الإرشاد من السجون.

وتابع، أن جهاز الأمن كان قد قام بعمليات اعتقال قانونية لمكتب الإرشاد عندما قام بتسجيل مكالمات لهم أنهم سيكونوا موجودين يوم 28 يناير، وتم القبض عليهم يوم الخميس، وكانت مجموعة من الإخوان قد خططت  لتحرير الإخوان وعناصر حماس باقتحام السجون. 

تفاصيل البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة جمعة الغضب خطتها السجون اقتحام السجون دعوات للتظاهر

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