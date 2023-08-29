الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة لـ"الشاهد": عملية اقتحام السجون خُطط لها قبل يوم جمعة الغضب

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن سجن وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج، كان فيهم عناصر من جماعة الإخوان، خاصة وادي النطرون كان به أعضاء مكتب الإرشاد، وعناصر من جماعة حماس، محبوسين على ذمة أحداث تعاونهم مع تنظيم "التوحيد والجهاد"، في 2008، و2009، وحكم القضاء عليهم.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سجن أبو زعبل كان به عناصر من حزب الله، كان قد تم القبض عليهم في بورسعيد في 2006 و2007، وكانت تجند عناصر للتنظيم لتخلق فرعًا لها في مصر.

وأوضح أن عمليات اقتحام السجون تمت بمجموعات مسلحة ضد قوات الأمن الموجودة بالسجون، مؤكدًا أنه تبين أن هناك مخططًا مسبقًا لاقتحام السجون قبل يوم جمعة الغضب.

تفاصيل البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة اقتحام السجون يوم جمعة الغضب جماعة حماس لاخوان

مواد متعلقة

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" الدور المهم الذى لعبته القوات المسلحة يوم جمعة الغضب

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل التفجيرات الإرهابية فى 2004 بطابا وعدد ضحاياها

خالد عكاشة لـ"الشاهد": تفجير شرم الشيخ ودهب كان نسخة مكررة من عمليات طابا الإرهابية

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل نشأة "التوحيد والجهاد" وتلقيه تدريبات بغزة

خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين بطابا

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب