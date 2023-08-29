الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يكشف أهمية تنظيم الحوار الوطنى فى صياغة مخرجاته وتقليل الصعوبات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الصعوبات التي واجهت المجلس في صياغة مخرجات الحوار، مؤكدًا أن التنظيم الذي تمتع به الحوار الوطني منذ أول دقيقة لم يجعل هناك أي صعوبات على الرغم من وجود اعتراضات كثيرة على تأخر انطلاق الحوار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء تم تشكيله بشكل متوازن ولا يكون تابعًا للحكومة أو المعارضة ولا يوجد من يسيطر عليه، ووضع تنظيما للحوار عبارة عن محاور ومقررين ومقررين مساعدين مما أعطى انطباعًا أن الحوار غير تابع لأحد.

مجلس الأمناء قرأ كل التوصيات التي وصلته

وأكد أن مجلس الأمناء وصله مجموعة من التوصيات والمجلس قرأ كل كلمة وتم عرضها على المجلس، وتمت مناقشتها وتمت الإضافة إليها وحُذف منها وتم تعديل في عدد قليل منها، وفي النهاية خرجت التوصيات التي أرسلت للرئيس وكل ماقيل في المخرجات كان أمام الرأي العام. 

ضياء رشوان الصعوبات مخرجات الحوار التنظيم الحوار الوطنى مجلس الأمناء التوصيات

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