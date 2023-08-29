"لجنة الإسكان بالشيوخ" تشيد بإرسال الأوقاف قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر والإفتاء لشمال سيناء

أشاد وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء النائب فايز أبو حرب، بإعلان وزارة الأوقاف إرسال قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أسبوعيًّا لشمال سيناء، والتي تأتي ضمن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بالتنمية الشاملة بالمحافظة وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها.

وأِشاد أبو حرب - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - بنجاح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل محافظة شمال سيناء بصفة خاصة، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك قيام وزارة الأوقاف بتوزيع 50 طنًّا من السلع الغذائية وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023؛ وذلك ضمن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما ثمن النائب فايز أبو حرب، النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الأوقاف بقيادة محمد مختار جمعة في الحفاظ على مال الوقف وتنمية الموارد الذاتية للوزارة واستغلالها أفضل استغلال لصالح القضايا والملفات الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأئمة والدعاة والواعظات.

وأكد أن وزارة الأوقاف تعددت أدوارها الدينية والدعوية والثقافية والتنويرية والفكرية، وأصبحت بمثابة المدافع والمقاتل القوى في مواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة.

وأشار النائب إلى النجاحات الكبيرة التي حققها وزير الأوقاف في تطهير كل المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية من قوى الشر والظلام والإرهاب الذين لجأوا إلى استخدام وسائل السوشيال ميديا في نشر أفكارهم الارهابية، ولكن نجحت وزارة الأوقاف في إفشال جميع محاولاتهم، لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في بث أفكارهم التكفيرية والمتطرفة.