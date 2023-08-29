الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتهام فيرجيل فان دايك بمخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي

فان دايك
فان دايك

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تهمة مخالفة اللوائح لـ الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، على هامش المباراة التي جمعت فريقه بـ نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري “بريميرليج”.

وكان فان دايك قد تحصل على البطاقة الحمراء مباشرة، إثر عركلته لـ السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

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وحقق ليفربول انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكمل “الريدز” المباراة منقوص العدد بعد طرد فان دايك، الذي احتج بشكل بالغ على قرار الحكم.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا، جاء فيه:"تم إتهام لاعب ليفربول فيرجل فان دايك بمخالفة اللائحة 3.1 حسب لوائح الإتحاد خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد 27 أغسطس "

وأضاف:"المدافع استخدم اسلوب مُشين بالإساءة/الإعتداء لفظيًا على حكم المباراة بعد الطرد".

وزاد:"فان دايك لديه حتى مساء الجمعة للرد".

ومن المتوقع حال ثبوت التهمة على فان دايك، إيقافه لفترة تزيد عن المباراتين، لكنه حتى الآن موقوف لمدة مباراة وحيدة، ليتأكد غيابه عن مواجهة أستون فيلا، الجولة المقبلة.

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