عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

خرج سائق باحثا عن قوت يومه كعادته، تاركا في منزله زوجة لعوب لا ضمير لها، ولم يكن يعلم الزوج أن زوجته لم تصنه، حيث كانت ترتبط بـعلاقة غير شرعية مع عامل في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

كان يأتي الزوجة عشيقها بين الحين والآخر لممارسة المتعة الحرام، مستغلين انشغال زوج العشيقة في عمله، باحثا عن رزقه الحلال، ليمارسا معا العلاقة المحرمة والغير مشروعة، على سرير الزوج.

كان لا بد للأمر أن ينكشف، وأن يأتي سببا للزوج ليستفيق من طيبته وثقته في زوجته الغير موضوعة في محلها ويكشف أمر علاقته المشبوهة بعشيقها .

الزوج يكشف الأمر

قدرا شعر الزوج بحالة من الإعياء الشديد في العمل ، ولم يتحمل أن يستكمل عمله، فتوقف عن العمل حتى يعود لمنزله ويحصل على قسط من الراحة كي يستعيد عافيته، وتوجه الزوج المخدوع إلى المنزل.

حينما وصل أمام باب شقته أخرج من بين طيات ملابسه مفاتيح الشقة، ثم فتح الباب، فلم يجد زوجته في الصالة التي كانت منشغلة أنذاك في علاقتها المشبوهة، ولم تسمع زوجها وهو يفتح باب الشقة.

الزوج شعر بأصوات غريبة صادرة من غرفة نومه، فهم مسرعا إلى الغرفة ليفتح الباب ويجد منظرا تقشعر له الأبدان، زوجته عارية وعشيقها أسفل السرير بدون ملابس.

أبلغ الزوج الشرطة على الفور لتصل وتضبط العشيقين متلبسين وتم اقتيادهما للقسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عامل وربة منزل، ملتبسين بالزنا، بعد أن ضبطهما زوج الأخيرة يمارسون العلاقة المحرمة علي سرير الزوجية حال عودته من العمل بمدينة 15 مايو.

بلاغ لقسم 15 مايو

تبلغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من سائق مفاده ضبط عشيق زوجته عاريا أسفل السرير، حال عودته من العمل.

بالانتقال لمحل البلاغ بمنطقة الإسكان الإجتماعي، تم ضبط الزوجة وتدعي "ياسمين"، 23 سنة، وعشيقها عامل، بدون ملابس ووجه الزوج لهما تهمة الزنا في محضر رسمي.