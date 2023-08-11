"حاملات السفاح".. أمهات بلا رحمة حملن من السير فى دروب الشيطان

هن حاملات السفاح، فتيات تحولن لأمهات من دون الزواج، بعد أن وسوس لهن الشيطان وقررن أن يسرن في طريق العار والوحل، وحملن داخل بطونهن رضع جراء تلك العلاقات الآثمة المحرمة بكل المقاييس.

علاقات محرمة جمعت فتيات بشباب أو رجال لا دين لهم ولا رحمة، وأنشأن علاقة غير شرعية معهم، وتتطور تلك العلاقة بين الحين والآخر، حتي تصل إلى معاشرة الأزواج بدون زواج رسمي في علاقة خفية يرعاها الشيطان، حتى يحملن.

بعد أن تحمل الفتيات سفاحا من نتيجة السير في طريق الشيطان، يتنصل الشاب من الرضيع الذي نشأ نتيجة تلك العلاقة غير المشروعة، ولا يعترف به، وتكون النهاية أن يتم ولادة هؤلاء الأطفال، وتقوم الفتاة بإلقائه في الشارع بجوار صندوق قمامة أو بجوار مسجد حتى لا يراها أحد.

أصحاب تلك العلاقات خافوا على أنفسهم من كلام البشر، لكنهم لما يخافوا الله وأقاموا تلك العلاقة، وأيضًا حتى تم إلقاء رضيعهم في الشارع، ليجد نفسه بلا أب أو أم وبلا مأوى مجهول الهوية، إنهن حاملات السفاح.

أجهزة الأمن تحرص على كشف لغز تلك الجرائم، والتوصل لمن قام بإلقاء أي رضيع في الشارع، وكشف هوية وملابسات الأمر كاملًا.

رضيعان تحت شجرة في الإسماعيلية

أثناء جلوس أهالي منطقة الحلوس في مركز ومدينة الإسماعيلية، سمعا صوت طفلين بريئين يبكيان، فهرع الأهالي للبحث عن مصدر هذا الصوت، حتى وصلا له ووجدوا رضيعين توأم حديثي الولادة تحت شجرة خلف أحد المتاجر.

الأهالي أبلغوا أجهزة الأمن وحضر ضباط المباحث على الفور، وتم تسلم الطفلين وتم إيداعهما إحدى الحضانات داخل مستشفى بمحافظة الإسماعيلية، وجار البحث عمن قام بإلقائهما في الشارع، أو يقومون بعمليات إجهاض.

أم تلقي رضيعها في بنها

في محافظة القليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ربة منزل، مقيمة بمحافظة المنوفية، ألقت رضيعها بمنطقة كورنيش النيل المقابل لديوان بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغًا بالعثور على رضيع حديث الولادة، ملقى بجوار حمامات كورنيش بنها المقابل لديوان محافظة القليوبية، وبالبحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تم تحديد الأم وضبطها، والتي اعترفت بالواقعة، كونها متزوجة عرفيًا.

العثور على رضيع بجوار مسجد بالشرقية

في محافظة الشرقية، عثر الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى أمام مسجد في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بعد ساعات من ولادة الطفل.

المعلومات الأولية أفادت بأن الطفل المعثور عليه كان ملفوفًا داخل فوطة، فيما كان حبله السري ملفوفًا بخيط، وأن أحد المواطنين عثر عليه أمام مسجد الخير في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق في أثناء التوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

طفل في مدخل عمارة بالفيوم

وفي مدينة الفيوم بالمنطقة المجاورة لمدرسة الإسلامية عثرت أجهزة الأمن على طفلة لم يتجاوز عمرها 3 أشهر، بمدخل إحدى العمارات السكنية.

وتم إبلاغ مرفق إسعاف الفيوم، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى منطقة البلاغ وتمت إجراءات نقل الطفلة إلى رعاية طفل أول لتلقيها الرعاية الصحية والطبية اللازمة.