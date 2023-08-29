الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تتحدى المناخ.. الجارديان: موافقات حكومية على مشروعات لتوليد الطاقة بالفحم

الصين
الصين

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، عن تفاصيل موافقة الصين على مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم بما يعادل محطتين كل أسبوع، وهو معدل تقول هيئات مراقبة الطاقة إنه غير مستدام إذا كانت البلاد تأمل في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة.

وذكر التقرير، أن التحليل يظهر أن أكبر لانبعاثات الكربون في العالم ويوافق على إنشاء ما يعادل محطتين جديدتين للفحم أسبوعيًا. 

وتعهدت الحكومة بالوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2060.

وفي عام 2021، وعد الرئيس شي جين بينغ بالتوقف عن بناء محطات تعمل بالفحم في الخارج.

ولكن بعد أزمة القوى الإقليمية في عام 2022، بدأت الصين موجة محلية من الموافقة على المشاريع الجديدة واستئناف المشاريع المعلقة. في عام 2022، وافقت الحكومة على رقم قياسي قدره 106 جيجاوات من الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. جيجاواط واحد يعادل محطة طاقة كبيرة تعمل بالفحم.

سلسلة من الموافقات

 

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وتستمر سلسلة الموافقات هذه، ومن المحتمل أن تكون في طريقها لتحطيم الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، وفقًا لتحليل أجراه مراقب الطاقة العالمية (GEM) ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، والذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقالت إنه في النصف الأول من عام 2023، منحت السلطات الموافقات لـ52 جيجاوات من طاقة الفحم الجديدة، وبدأت البناء على 37 جيجاوات من طاقة الفحم الجديدة، وأعلنت عن مشاريع جديدة بقيمة 41 جيجاوات، وأحيت 8 جيجاوات من المشاريع التي تم تأجيلها سابقًا.

وقالت إن حوالي نصف المحطات المسموح بها في عام 2022 قد بدأت في البناء بحلول الصيف.

وقال المحللون: "ما لم يتم إيقاف التراخيص على الفور، لن تتمكن الصين من خفض قدرة الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) دون إلغاء لاحق للمشاريع المسموح بها بالفعل أو التقاعد المبكر على نطاق واسع للمحطات القائمة". ".

ولاحظ المحللون تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة في الصين، والذي تعتزم الحكومة أن تجعله الدعامة الأساسية لإمدادات الطاقة، مع قيام الفحم بدور داعم.

وتعد الصين أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. لكن التحليلات السابقة وجدت أن البنية التحتية للتخزين والتوزيع لم تواكب الوتيرة.

موافقة الصين مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم محطتين معدل مراقبة الطاقة غير مستدام

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