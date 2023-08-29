الأسطول الصيني يجري مناورات بحرية تستمر لـ3 أيام

يُجري الأسطول الصيني مناورات بحرية، هذا الأسبوع، تشمل عدة مناطق في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي وخليج تونكين.

وتستمر المناورات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتي 31 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” نقلا عن بيان إدارة السلامة البحرية.

وأشار البيان إلى أن المناورات تجري على مراحل خلال الأيام الثلاثة وتشمل استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بينما لم يتم ذكر المزيد من التفاصيل.

قدرات الأسطول الصيني.. يضم أضخم عدد من السفن الحربية في العالم

ويمتلك الأسطول الصيني أضخم عدد من السفن الحربية في العالم بنحو 730 وحدة بحرية، ويضم حاملتي طائرات و36 كاسحة ألغام ليصبح في المرتبة الثانية عالميا، يمتلك 3 حاملات مروحيات تجعله في المرتبة الثالثة عالميا، يحتل المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك السفن الدورية بـ 150 سفينة، يضم ثاني أضخم قوة مدمرات وأقوي فرقاطات في العالم بـ 50 مدمرة و43 فرقاطة، يمتلك 78 غواصة تجعل الصين الأقوي عالميا في هذا السلاح.

وتصنف قوات البحرية الصينية في المرتبة الأولى عالميا لعام 2023.

مناورات صينية روسية في بحر اليابان

وفي يوليو الماضي، أجرت القوات البحرية الروسية والصينية تدريبات مشتركة في بحر اليابان، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

وتهدف التدريبات العسكرية المشتركة بين بكين وموسكو؛ لتعزيز التعاون البحري بين البلدين وحماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشملت التدريبات المشتركة بين الصين وروسيا انذاك، تحديد مواقع الغواصات والسفن المرافقة والشواطئ، والدفاعات الجوية، وتدريبات على نيران المدفعية الحية.

بينما تشارك روسيا بسفينتين حربيتين كبيرتين مضادتين للغواصات، بالإضافة إلى طائرات وسفن مساعدة، نشرت الصين مدمرتيّ صواريخ موجهتين وفرقاطتين وطائرات نقل واستطلاع، فضلًا عن 4 طائرات هليوكوبتر محمولة في البحر.