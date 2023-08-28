الصين: إطلاق تدريب عسكرى مشترك مع سنغافورة نهاية أغسطس الجارى

أعلنت الصين عن إطلاق تدريب عسكري مشترك مع سنغافورة نهاية أغسطس الجاري، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

انتهاء دورية مشتركة مع روسيا

وفي سياق آخر، عادت السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية بعد دورية مشتركة في المحيط الهادي مع سفن للبحرية الصينية استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث قطعت أكثر من سبعة آلاف ميل بحري عبر بحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرينج والمحيط الهادي.

وتقع الجزر قبالة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان، وتعرف في روسيا باسم جزر الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية، وظلت لعقود محورًا للتوترات بين الجارتين.