الأقوى عالميا في الغواصات.. "القاهرة الإخبارية" تعرض قدرات الأسطول الصيني (فيديوجراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، فيديو جراف يرصد قدرات الأسطول الصيني، والتي جاءت كالتالي

يمتلك أضخم عدد من السفن الحربية في العالم بنحو 730 وحدة بحرية.

يضم حاملتي طائرات و36 كاسحة ألغام ليصبح في المرتبة الثانية عالميا.

يمتلك 3 حاملات مروحيات تجعله في المرتبة الثالثة عالميا.

يحتل المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك السفن الدورية بـ 150 سفينة.

يضم ثاني أضخم قوة مدمرات وأقوي فرقاطات في العالم بـ 50 مدمرة و43 فرقاطة.

يمتلك 78 غواصة تجعل الصين الأقوي عالميا في هذا السلاح.

تصنف قوات البحرية الصينية في المرتبة الأولى عالميا لعام 2023.