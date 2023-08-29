الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: جوردى ألبا يقرر اعتزال اللعب الدولى مع منتخب إسبانيا

جوردي ألبا
جوردي ألبا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جوردي ألبا ظهير أيسر فريق إنتر ميامي الأمريكي، قرر اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا.

وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعد قضائه 11 عامًا مع برشلونة الإسباني.

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وبحسب صحيفة ؛ماركا" الإسبانية، فإن ألبا أبلغ الاتحاد المحلي للعبة، ولويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب، قبل أسابيع، أنه بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قرر التوقف عن اللعب لمنتخب إسبانيا.

وأوضح التقرير أن ألبا فوجئ باستدعائه لقائمة إسبانيا في شهر يونيو الماضي لخوض المرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث إن قراره بمغادرة برشلونة كان رغبة منه لإفساح المجال للأجيال الجديدة سواء في النادي أو المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألبا قرر ترك المنتخب الإسباني في القمة، بعد التتويج معهم ببطولة دوري الأمم الأوروبية شهر يونيو الماضي، بعد الفوز على كرواتيا في النهائي. 

وتابع التقرير أنه ربما لو استمر ألبا في أوروبا بعد مغادرة برشلونة لكان استمر في تمثيل إسبانيا، لكن الذهاب لـ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تتوقف المسابقات عند قدوم مواعيد أجندة الفيفا، إضافة للبعد المكاني، جعل اللاعب يدرك أنه ليس من الممكن الاستمرار في تمثيل المنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا كان منزعجًا لأنه كان يعد ألبا جزءًا من خطته لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، لكن قرار جوردي كان حازمًا وتم اتخاذه قبل أسابيع، ولا علاقة له بما تمر به الكرة الإسبانية، من فضائح متعلقة برئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وشارك ألبا لأول مرة مع إسبانيا أمام اسكتلندا في شهر أكتوبر 2011، تحت قيادة لويس ديل بوسكي المدير الفني السابق لـ "لا روخا".

وشارك ألبا في 93 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، وسجل معهم 9 أهداف، وتُوج ببطولتي يورو 2012، ودوري الأمم 2023، إضافة لمشاركته في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية 3 مرات.

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