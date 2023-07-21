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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. إنتر ميامى يعلن التعاقد مع جوردى ألبا

جوردي ألبا
جوردي ألبا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تعاقده مع جوردي ألبا لاعب فريق برشلونة السابق لينضم إلى زميليه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وكان الحساب الرسمي لنادي إنتر ميامي الأمريكي على "تويتر"، قد روّج لصفقة جوردي ألبا، وهي نفس الطريقة التي اتبعها في الإعلان عن صفقتي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وكان ألبا قد أنهى مسيرته مع برشلونة بنهاية عقده في يونيو الماضي قبل أن يوافق على الانضمام إلى إنتر ميامي.

وكان ألبا صاحب الـ34 عامًا قد شارك هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وفاز جوردي ألبا مع برشلونة بلقب الدوري 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وشارك في 459 مباراة بقميص برشلونة، سجل 27 هدفًا وصنع 99 تمريرة حاسمة.

إنتر ميامي الأمريكي جوردي ألبا برشلونة الدوري الامريكي الدوري الاسباني

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