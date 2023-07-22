أبرزهما إمام عاشور وجوردى ألبا.. 3 صفقات تمت بهدف "لم الشمل"

انضم النجم الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة السابق، إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع جوردي ألبا، ليُزامل زميليه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

آخرها صفقة جوردى ألبا.. 3 صفقات تمت بهدف "لم الشمل"

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الأندية التي أبرمت صفقات جديدة، بهدف "لم الشمل" بين اللاعبين في صفوفها وذلك على النحو التالي:

• صفقات تم إبرامها

1- الأرجنتينى ليونيل ميسى

في عام 2021، قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة، وفشل مفاوضات تمديد عقده.

ونجح باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات ميسي بهدف "لم الشمل" بينه وبين زميله البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا، عندما تزاملا في برشلونة، بجانب استغلال مكانة "ليو" في إنعاش اقتصاد وأرباح الفريق خلال فترة تواجده.

ليونيل ميسى ونيمار دا سيلفا

2- الإسبانى جوردى ألبا

وفي صيف 2023 الحالي، أعلن نادي إنتر ميامي تعاقده رسميًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبعد مرور أيام، قرر نادي إنتر ميلان إبرام صفقتين أخريين بهدف "لم الشمل"، حيث تعاقد مع كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في صفقتي انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقديهما مع برشلونة.

ليونيل ميسى وسيرجيو بوسكيتس وجوردى ألبا

3- إمام عاشور

وبالانتقال إلى الدوري المصري الممتاز، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في ضم اللاعب إمام عاشور، قادمًا من صفوف ميتيلاند الدنماركي.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، بيع لاعبه إمام عاشور إلى نادي الأهلي بشكل رسمي، بعقد لمدة 5 مواسم، في صفقة بلغت قرابة الـ2 مليون دولار.

وبعد إتمام الصفقة، فإن إمام عاشور تم "لم شمله" مع زميله السابق محمود كهربا، عندما تزاملا من قبل في فريق الزمالك.

إمام عاشور

إمام عاشور ومحمود كهربا

• صفقات لم يتم إبرامها حتى الآن

1- السنغالى ساديو مانى

أبدى نادي أهلي جدة السعودي رغبته في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويأمل أهلي جدة في الحصول على موافقة ماني بالانضمام إلى صفوف الفريق، بهدف "لم الشمل" مع زميله السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما تزاملا في ليفربول.

2- البرازيلى فريد

ولكن الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، فبعض المدربين أيضًا يُبدون رغبتهم في جمع الشمل مع اللاعبين الذين سبق لهم تدريبهم في أندية أخرى.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي الحالي، في التعاقد مع النجم البرازيلي فريد، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وسبق لـ فريد أن لعب من قبل تحت قيادة جوزيه مورينيو، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق مانشستر يونايتد.

3- الإنجليزى كالوم هدسون أودوى

الأمر ذاته بالنسبة للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لفريق لاتسيو، الذي يرغب في التعاقد مع كالوم هدسون أودوي، جناح تشيلسي، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

وسبق للمدرب ساري أن درّب النجم الإنجليزي كالوم هدسون أودوي، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق تشيلسي.

4- الإسبانى سيرجيو راموس

ولكن من بين الصفقات التي لم تتم حتى الآن، هي رغبة نادي النصر السعودي في إبرام صفقتين مميزتين في الصيف.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مسئولي النصر في التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش، بهدف "لم الشمل" مع زميلهما السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تزاملا من قبل في ريال مدريد.

ولكن لوكا مودريتش قرر تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي حتى يونيو 2024، بينما لم يتحدد موقف سيرجيو راموس حتى الآن.