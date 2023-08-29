مانشستر يونايتد يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مارك كوكوريلا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كوكوريلا البالغ من العمر 25 عامًا، بديلاً دون استخدامه في أول ثلاث مباريات لتشيلسي بالموسم الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث أن بن تشيلويل يتقدم عليه في الترتيب لشغل مركز الظهير الأيسر بالنادي اللندني.

وانتقل كوكوريلا إلى تشيلسي صيف العام الماضي، قادمًا من برايتون، مقابل 65 مليون يورو.

مارك كوكوريلا يُعوض لوك شاو في مانشستر يونايتد

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا للتعاقد مع كوكوريلا على سبيل الإعارة، حيث استجاب النادي اللندني بشكل إيجابي لمنافسه في الدوري الإنجليزي، وتستمر المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن عرض يونايتد مُخصص للحصول على كوكوريلا على سبيل الإعارة بشكل مبدئي، لكن الناديين يناقشات معايير مختلفة حول ذلك، ما يمكن أن تكون الصفقة انتقال نهائي أو إعارة مع خيار الشراء.

وأشارت الشبكة إلى مانشستر يونايتد ينظر إلى الظهير الأيسر الدولي الإسباني، على أنه مناسب تمامًا لنظام مدرب الفريق، الهولندي إريك تين هاج، وهو المرشح الأول في الوقت الحالي، لتعويض غياب لوك شاو الذي يغيب للإصابة، ومن المتوقع ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، في ظل أيضًا إصابة بديله تيريل مالاسيا.

ولعب البرتغالي ديوجو دالوت في مركز الظهير الأيسر خلال فوز يونايتد على نوتنجهام فورست يوم السبت، ببطولة الدوري الإيطالي.